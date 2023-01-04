#عاجل // مصرف ليبيا المركزي:
– بلوغ إيرادات الدولة 134.4 مليار دينار خلال عام 2022، وإجمالي الإنفاق بلغ 127 مليار دينار
– إيرادات بيع النفط وصلت إلى 105.5 مليارات دينار.
– الإنفاق على المرتبات وصل إلى 47.1 مليار دينار والنفقات التسييرية 9 مليارات والتنمية 17.5 مليار والدعم 20 مليار دينار.
مصروفات مجلس النواب بغلت 1,084 مليار دينار، ومجلس الدولة 49.5 مليون دينار
– إيرادات بيع النفط وصلت إلى 105.5 مليارات دينار.
– الإنفاق على المرتبات وصل إلى 47.1 مليار دينار والنفقات التسييرية 9 مليارات والتنمية 17.5 مليار والدعم 20 مليار دينار.
#ليبيا_24
2023-01-04 10:26:41
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