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#عاجل // مصرف ليبيا المركزي: – بلوغ إيرادات الدولة 134.4 مليار دينار خلال عام

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

#عاجل // مصرف ليبيا المركزي:

– بلوغ إيرادات الدولة 134.4 مليار دينار خلال عام 2022، وإجمالي الإنفاق بلغ 127 مليار دينار

– إيرادات بيع النفط وصلت إلى 105.5 مليارات دينار.

– الإنفاق على المرتبات وصل إلى 47.1 مليار دينار والنفقات التسييرية 9 مليارات والتنمية 17.5 مليار والدعم 20 مليار دينار.

مصروفات مجلس النواب بغلت 1,084 مليار دينار، ومجلس الدولة 49.5 مليون دينار

– إيرادات بيع النفط وصلت إلى 105.5 مليارات دينار.

– الإنفاق على المرتبات وصل إلى 47.1 مليار دينار والنفقات التسييرية 9 مليارات والتنمية 17.5 مليار والدعم 20 مليار دينار.

#ليبيا_24

2023-01-04 10:26:41

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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