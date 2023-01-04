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عدد من شباب جالو يعتصمون أمام حقل #الو 59 احتجاجًا على قرار المؤسسة الوطنية للنف

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عدد من شباب جالو يعتصمون أمام حقل #الو 59 احتجاجًا على قرار المؤسسة الوطنية للنفط بتعيين 1400 من الشباب الخريجين وتجاهلهم، مهددين بإغلاق الحقول المجاورة .





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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