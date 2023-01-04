عدد من شباب جالو يعتصمون أمام حقل #الو 59 احتجاجًا على قرار المؤسسة الوطنية للنف

عدد من شباب جالو يعتصمون أمام حقل #الو 59 احتجاجًا على قرار المؤسسة الوطنية للنفط بتعيين 1400 من الشباب الخريجين وتجاهلهم، مهددين بإغلاق الحقول المجاورة .