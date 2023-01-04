عدد من شباب جالو يعتصمون أمام حقل #الو 59 احتجاجًا على قرار المؤسسة الوطنية للنف

عدد من شباب جالو يعتصمون أمام حقل #الو 59 احتجاجًا على قرار المؤسسة الوطنية للنفط بتعيين 1400 من الشباب الخريجين وتجاهلهم، مهددين بإغلاق الحقول المجاورة .
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
“قمر الذئب” أول قمر مكتمل في 2023 يضيئ السماء بعد غد – القمر (بدر جمادى الآخر)
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصرف #ليبيا المركزي: إنفاق وزارة النفط والغاز، والجهات التابعة لها، بلغ 5 مليار
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا برس
خبر | الدبيبة من منزل معمر الضاوي: المرحلة المقبلة في #ليبيا مرحلة بناء و الدخو
تم النشر منذُ 36 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصادر #الحدث تكشف عن اتصالات سرية بين #خليفة_حفتر و #عبدالحميد_الدبيبة واجتماع ل
تم النشر منذُ 42 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك