صور | مصلحة الجمارك تعلن إتلاف أكبر شحنة مواد مخدرة تم ضبطها بميناء #مصراتة تقدر بـ 8.2 مليون قرص مخدر و 15 ألف قطعة حشيش. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)