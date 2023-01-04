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صور | مصلحة الجمارك تعلن إتلاف أكبر شحنة مواد مخدرة تم ضبطها بميناء #مصراتة تقدر

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | مصلحة الجمارك تعلن إتلاف أكبر شحنة مواد مخدرة تم ضبطها بميناء #مصراتة تقدر بـ 8.2 مليون قرص مخدر و 15 ألف قطعة حشيش. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)





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ليبيا مباشر

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