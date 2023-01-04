الدبيبة خلال تفقده مركز خدمة المواطن: لا نريد رئيس دولة أو رئيس قبيلة يعقد المجا

الدبيبة خلال تفقده مركز خدمة المواطن: لا نريد رئيس دولة أو رئيس قبيلة يعقد المجالس لحل المشاكل، فلابد من بناء نظام في #ليبيا.

ــ الوطنية ليست ماء نشربه ونقول نحن وطنيين، بل الوطنية هي الشعور بالمواطن والاهتمام به، كأنهم أبنائكم أو آبائكم.

ــ نحن نحارب للدفاع عن الوطن، ودوركم خدمة المواطنين، فلابد من تقديم الخدمات الحقيقية للمواطنين.

ــ نُريدكم أن تقيموا “عيطة” في الفيس والإذاعات والإعلام، وتنشروا الأرقام الخاصة بأعمالكم ومجهوداتكم.

ــ نريدكم أن تروجوا لأعمالكم حتى يكون المواطن على علم بأنه يمكنكم حل المشكلة.

ــ لابد أن يكون هناك شعار ترويجي لأعمالكم حتى تصلوا إلى المواطن بكل سهولة، ويفرح بوجودكم.

ــ مرضى الأورام لأنه لا يجدون من يطرقون بابه، وسنؤسس قريبًا المؤسسة الليبية لعلاج الأمراض.

ــ لا يأتينا شخص إلا وكان محتاج وضاقت به جميع السبل، ولا نريد أن تنظروا للمشوشين على الفيسبوك. #ليبيا_برس

2023-01-04 15:32:04

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