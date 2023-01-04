مصرف ليبيا المركزي: – إجمالي مصروفات وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة خلال عام 20

مصرف ليبيا المركزي:

– إجمالي مصروفات وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة خلال عام 2022 بلغت 2 مليار و694 مليون دينار.

– مصروفات وزارة الداخلية والجهات التابعة لها بحكومة الدبيبة بلغت 3 مليارات و485 مليون دينار، ومصروفات وزارة الدفاع والجهات التابعة لها بلغت 5 مليارات و238 مليون دينار خلال عام 2022.

– مصروفات البرلمان خلال عام 2022 تجاوزت مليار دينار، ومجلس الدولة 49.5 مليون دينار، والرئاسي أكثر من 775 مليون دينار.

– إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة بلغ نحو مليار و84 مليون دينار.

– أنفق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له أكثر من 775 مليون دينار.

– إنفاق مجلس وزراء حكومة الدبيبة خلال العام 2022 تجاوز مليارًا و953 مليون دينار.

#ليبيا_24

2023-01-04 12:40:07

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