أصدر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتكليفحاتم علي مفتاح العريبي رئيساً للجنة لإعادة اعمار واستقرار مدينة بنغازي والتصدي للظروف الطارئة، بعضوية كل من فرج منصور اقعيم، وعبد الرحمن صالح زيد، ونصّ القرار على أن يتم فتح حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي تحت تصرف اللجنة، كما أن لها الحق في تشكيل اللجان الفرعية للمتابعة والإشراف الفني والصرف المالي لتحقيق الهدف والغاية من تشكيلها.

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