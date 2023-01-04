خبر | عضو الرئاسي عبدالله اللافي يؤكد لرئيس لجنة الحدود البرية و البحرية بأن مسأ

خبر | عضو الرئاسي عبدالله اللافي يؤكد لرئيس لجنة الحدود البرية و البحرية بأن مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب و تحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق الجميع و تمنع حدوث تعديات خارج تلك الآليات. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)