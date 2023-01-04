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خبر | عضو الرئاسي عبدالله اللافي يؤكد لرئيس لجنة الحدود البرية و البحرية بأن مسأ

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | عضو الرئاسي عبدالله اللافي يؤكد لرئيس لجنة الحدود البرية و البحرية بأن مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب و تحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق الجميع و تمنع حدوث تعديات خارج تلك الآليات. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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