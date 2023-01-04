احتل جواز السفر الليبي المرتبة 101 في آخر تصنيف لمؤشر هينيلي، لجوازات السفر لعام 2022، وهو يعد من أقل جوازات السفر مرتبة في العالم، مشيرا إلى أن حاملي جوازات السفر الليبية يتمتعون بالقدرة على السفر والدخول بدون تأشيرة إلى 38 دولة فقط، مما يجعل تصنيف هذا الجواز متدنيا، حيث حصل على درجة إجمالية منخفضة في قدرته على سهولة التنقل في جميع أنحاء العالم .

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