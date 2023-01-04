صور|| مصادرنا: أسماء حضور ملتقى #اسطنبول الذي دعا له الإخواني علي الصلابي برعاية #قطر.

أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج، الإخواني عماد البناني، المترشح الرئاسي أحمد معيتيق، عضو لجنة الحوار السياسي عبدالله عثمان، أمين التعليم العالي المنشق عن النظام السابق عقيل حسين، رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق نعمان الشيخ، ورئيس القابضة للاتصالات السابق فيصل قرقاب؛ أبرز الحضور.

من الحضور أيضًا؛ المترشحة الرئاسية ليلى بن خليفة، أمين لجنة إدارة أكاديمية الدراسات العليا السابق صالح إبراهيم، وزير الشهداء بحكومة زيدان علي قدور، والمترشح الرئاسي عبدالحكيم بعيو.

من الحضور أيضًا؛ عضو ملتقى الحوار حسين الأنصاري، رئيس الكونجرس التباوي عيسى عبدالمجيد، المترشح الرئاسي عبدالمجيد سيف النصر، قنصل ليبيا السابق في دبي إبراهيم الشقف، محمد معين الكيخيا، حسن الطيب، عادل جمهور، محمد بوكر، عقيل حسين، خالد السكران، محمد بن يوسف، وعلي بلعيد.

ومن الحضور أيضًا؛ جمال الزوبيه، عبدالحميد الكزة، سليمان امبابشة، آدم الزغيد، محمد الطويل، محمد بعيشو، وعلي ساسي.

لم يحضر اللقاء أي ممثلون عن المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي. #ليبيا_برس











2023-01-04 18:08:03

1672855683