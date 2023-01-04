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#إنفو_المرصد | #ليبيا المركزي يكشف أرقام 2022 .. 134 مليار دينار إيرادات و 128 م

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#إنفو_المرصد | #ليبيا المركزي يكشف أرقام 2022 .. 134 مليار دينار إيرادات و 128 مليار نفقات .. هذه بعض أوجه صرفها 👇🏻 ! .




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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