إنفو_المرصد | #ليبيا المركزي يكشف أرقام 2022 .. 134 مليار دينار إيرادات و 128 م

#إنفو_المرصد | #ليبيا المركزي يكشف أرقام 2022 .. 134 مليار دينار إيرادات و 128 مليار نفقات .. هذه بعض أوجه صرفها 👇🏻 ! .
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ال”يونيسيف”، في تقريرها الشهري عن ليبيا، إن نحو
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان: مجموعة مسلحة ليبية اختطفت عا
تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا برس
خبر | انطلاق أعمال أولى جلسات ” اللقاء التشاوري ” في #إسطنبول بحضور عدد من الشخص
تم النشر منذُ 55 دقيقة
#أخبار_ليبيا_120 انتشال جثة مجهولة الهوية بالقرب من مصفاة الزاوية جمارك مصرا
تم النشر منذُ ساعة واحدة
أضف تعليقـك