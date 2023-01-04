عضو مجلس النواب جبريل وحيدة:

– يجب خروج كافة التشكيلات المسلحة في طرابلس للوصول إلى انتخابات تقبل نتائجها.

– خروج التشكيلات المسلحة يندرج تحت بند الترتيبات الأمنية الذي تم التوصل إليه في الاتفاق السياسي.

– على كل الدول المتداخلة في ليبيا أخذ خطوة للخلف وسحب قواتها ومرتزقتها.

– إذا كنا نريد القضاء على الانقسام السياسي فلا بد من خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

– مجلس النواب دائما ما كان يطالب المجتمع الدولي بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

#ليبيا_24

2023-01-04 19:58:06

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