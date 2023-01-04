أدانت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، اليوم الأربعاء، اقتحام الوزير المتطرف بحكوم

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، اليوم الأربعاء، اقتحام الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال في محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، معتبرة ذلك “استفزازا لمشاعر المسلمين جميعاً وانتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية ذات الصلة”.

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