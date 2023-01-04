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رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن الدكتور فوزي الحموري: – مستحقات المستشفيات

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن الدكتور فوزي الحموري:

– مستحقات المستشفيات الأردنية على الحكومة في ليبيا معلّقة ولم يلتزم الليبيون بالاتفاق.

– قيمة المستحقات بلغت 150 مليون دولاراً.

– ديون المستشفيات الخاصة تجاوزت أكثر من ١٠ سنوات.

– المستحقات الاردنية على الجانب الليبي لأكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية بإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.

– الأردن يعد وجهة رئيسة لمرضى الأورام الليبيين من طالبي العلاج في الخارج، وتحديداً مركز الحسين للسرطان.

#ليبيا_24

2023-01-04 21:14:53

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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