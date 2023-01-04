رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالأردن الدكتور فوزي الحموري:
– مستحقات المستشفيات الأردنية على الحكومة في ليبيا معلّقة ولم يلتزم الليبيون بالاتفاق.
– قيمة المستحقات بلغت 150 مليون دولاراً.
– ديون المستشفيات الخاصة تجاوزت أكثر من ١٠ سنوات.
– المستحقات الاردنية على الجانب الليبي لأكثر من 140 مؤسسة طبية وسياحية أردنية بإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.
– الأردن يعد وجهة رئيسة لمرضى الأورام الليبيين من طالبي العلاج في الخارج، وتحديداً مركز الحسين للسرطان.
#ليبيا_24
2023-01-04 21:14:53
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