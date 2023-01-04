عاجل

#إنفو_المرصد | أعلاها الدفاع .. #ليبيا المركزي يعلن نفقات وزارات حكومة الدبيبة ل

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#إنفو_المرصد | أعلاها الدفاع .. #ليبيا المركزي يعلن نفقات وزارات حكومة الدبيبة لسنة 2022 .





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك