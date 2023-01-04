إنفو_المرصد | أعلاها الدفاع .. #ليبيا المركزي يعلن نفقات وزارات حكومة الدبيبة ل

#إنفو_المرصد | أعلاها الدفاع .. #ليبيا المركزي يعلن نفقات وزارات حكومة الدبيبة لسنة 2022 .
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ليبيا مباشر
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