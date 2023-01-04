عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد: لن يصل المجلسان لتوافق إلا إذا تجهز المش

عضو مجلس الدولة الاستشاري إدريس بوفايد: لن يصل المجلسان لتوافق إلا إذا تجهز المشري والكتلة الداعمة له لتنازل كبير ومُخل لعقيلة.

– زعم المجلس بأن الاتفاق على المسار الدستوري بات قريبًا ما هو إلا نوع من الزيف والتخدير.

– قد يتم التوافق على تغيير السلطة التنفيذية في ظل عزوف عدد من أعضاء مجلس الدولة عن أداء مهامهم.

– لن يحصل توافق على المناصب السيادية لأنها تحتاج للتصويت بالثلثين من النواب.

– شاغرو المناصب السيادية لن يُسلموا لأي توافقات خارج آلية تصويت الثلثين.

– ينبغي اعتماد أساس دستوري وقوانين انتخابية في جلسة مشتركة للمجلسين وانتخابات لاحقة تجدد شرعية كل المؤسسات. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-04 23:45:58

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