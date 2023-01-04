المرشح الرئاسي، الشريف الوافي:

– المجلس الرئاسي مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لحل الخلافات القائمة في المشهد السياسي.

– المجلس الرئاسي كان يجب عليه باعتباره حلقة الوصل بين الجميع أن يقوم بدور كبير في الدور في المشهد الليبي، لكنه أخفق في ذلك.

– المجلس الرئاسي لديه تخوفات غير معلنة.

– عودة المشاورات بين مجلسي “النواب والدولة”، يمكن أن يتقدم خطوات، خاصة في ظل الحصار الشعبي والضغوط التي تطالب بإجراء الانتخابات.

– لم يعد أمام المجلسين سوى التوافق من أجل تفادي الغضب الشعبي، خاصة بعد استنفاد كل “الحجج” للبقاء في السلطلة.

#ليبيا_24

2023-01-04 23:28:14

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