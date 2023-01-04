عبدالمنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود: محاولة الربط بيننا وبين سيف الإسلام ال

عبدالمنعم المريمي ابن شقيق بوعجيلة مسعود: محاولة الربط بيننا وبين سيف الإسلام القذافي وترشحه خلط أوراق.

– ليس لدينا أي تواصل مع سيف الإسلام القذافي ولا علاقة لنا به وبترشحه.

– نرحب بتكليف النواب لجنة لتشكيل فريق قانوني للدفاع عن عمي وندعو عقيلة للتواصل معنا.

– نأمل أن يتحمل البرلمان التكاليف المالية ومتابعة القضية فلا داعي لتشكيل فريق قانوني جديد.

– عمي لم يتم عرضه في أي جلسات محاكمة إلا في جلسة ابتدائية.

– الفريق القانوني المكلف بمتابعة قضية عمي طالب بتأجيل الجلسات حتى 25 يناير الجاري.

– النائب العام قام باستدعاء هشام نجل عمي بوعجيلة والتحقيق معه في معرفة تفاصيل اختطاف والده وهوية من قاموا بهذه العملية وكيفية ترحيله.

– النائب العام وعدنا بمتابعة القضية جيدًا وإبلاغنا بأي تطورات قانونية.

– الدبيبة حاول التواصل معنا أكثر من مرة لكننا رفضنا ذلك بعد اعترافه ووزارة خارجيته رسميًا بتسليم عمي.

– لم يسافر أحد من عائلتنا إلى #واشنطن حتى الآن لأن حكومة الدبيبة رفضت منحنا تأشيرة سفر.

– حكومة الدبيبة منعت التأشيرة لاتخاذها موقف عدائي منا بعد تصعيدنا الإعلامي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-05 00:42:09

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