عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي:

– مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب.

– هذه العملية تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول وتمنع حدوث أية تعديات خارج تلك القواعد والآليات.

– الدولة الليبية ملتزمة بقرار منظمة الوحدة الأفريقية سابقا باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية، وذلك أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

– المجلس الرئاسي يولي أهمية قصوى لمسألة الحدود البرية والبحرية المتعلقة بالسيادة والأمن القومي.

– المجلس سيواصل اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

#ليبيا_24

2023-01-05 00:30:04

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