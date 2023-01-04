عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي:
– مسألة ترسيم الحدود بين الدول ليست محل تصرف أحادي الجانب.
– هذه العملية تنظمها قواعد مستقرة في القانون الدولي، وتحكمها آليات متعارف عليها تحفظ حقوق جميع الدول وتمنع حدوث أية تعديات خارج تلك القواعد والآليات.
– الدولة الليبية ملتزمة بقرار منظمة الوحدة الأفريقية سابقا باحترام الحدود الموروثة عن الفترة الاستعمارية، وذلك أسوة بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
– المجلس الرئاسي يولي أهمية قصوى لمسألة الحدود البرية والبحرية المتعلقة بالسيادة والأمن القومي.
– المجلس سيواصل اجتماعاته الدورية مع اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
#ليبيا_24
2023-01-05 00:30:04
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