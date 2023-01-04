عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: عقيلة والمشري قد يتفقان في #القاهرة على فتح ا

عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: عقيلة والمشري قد يتفقان في #القاهرة على فتح الترشح أمام كل الليبيين دون استثناء بما في ذلك سيف الإسلام القذافي.

– عقيلة والمشري سيناقشان في #القاهرة إنشاء قاعدة دستورية مصغرة.

– تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات والمناصب السيادية سيكون من أولويات لقاء عقيلة والمشري.

– سيتم تجاوز النقاط الخلافية وترحيلها إلى البرلمان القادم.

– النقاط الخلافية تتمثل في مزدوجي الجنسية والعسكريين المترشحين للانتخابات الرئاسية.

– منظومة عائلة الدبيبة متجذرة ومتشعبة واستطاعت أن تمنع أي توافق ليبي في سبيل البقاء في السلطة. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-05 01:27:57

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