صحيفة “الاتحاد” الإماراتية: – العاصمة المصرية القاهرة تحتضن الخميس، اجتماعاً بي

صحيفة “الاتحاد” الإماراتية:

– العاصمة المصرية القاهرة تحتضن الخميس، اجتماعاً بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها “القاعدة الدستورية” والمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي.

– الاجتماعات التي ترعاها البعثة الأممية لدى ليبيا تهدف للاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات بين مجلسي النواب والدولة.

– سيتم استئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية خلال أيام.

– الجانب المصري يسعى لتقريب وجهات النظر في ليبيا ومعالجة حالة الانسداد السياسي والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

#ليبيا_24

2023-01-05 01:30:02

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