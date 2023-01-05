المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى أوهيبة:
– مشروع المصالحة الوطنية لن ينجح إلا بالتكاملية ومشاركة الأطراف كافة في البلاد من دون إقصاء أو أحكام مسبقة.
– المجلس ينوي مؤتمر للمصالحة تنظيم في منتصف الشهر الحالي بمشاركة ممثلين عن كل التيارات والمكونات والأطياف الليبية من المدن كافة.
– الشارع الليبي ينتظر تعاطي مجلسي النواب والدولة مع هذه المبادرة التي تهدف إلى إيجاد حلول للنقاط الخلافية بشكل توافقي ومن دون مزيد من التأخير.
– العمل سيكون بالبناء على ما تم التوصل إليه من قبلُ في القاعدة الدستورية وليس بالبداية من الصفر.
#ليبيا_24
2023-01-05 02:30:00
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