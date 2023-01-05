أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا: أوضاع السجون ف

أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا: أوضاع السجون في عموم #ليبيا كارثية وتفتقر لأبسط حقوق الإنسان.

– لا يتوفر غذاء ولا رعاية صحية إضافة لتعذيب السجناء وحرمان ذويهم من زيارتهم، حتى عرضهم على النيابة.

– في أحوال كثيرة، يصدر أمر بالإفراج عن مسجونين، لكن إدارة السجون لا تنفذ الأوامر النيابية والقضاء.

– أغلب هذه السجون تخضع لسلطة التشكيلات المسلحة وهذا لا يسهم في ضبط وإدارة هذه السجون.

– مؤسسات الإصلاح والتأهيل لا تخضع بشكل فعلي لسلطة وزارة العدل ولا تمتثل للأوامر والأحكام القضائية.

– يتم حرمان السجناء والموقوفين لفترات طويلة من الزيارات والتواصل بمحاميهم.

– التأخير في تجهيز دُور الأحداث الخاصة بالموقوفين والسجناء من القُصر لا زال مستمرًا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-05 02:00:11

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