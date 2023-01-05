عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– تشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات والمناصب السيادية سيكون من أولويات اللقاء.

– رئيسا مجلس النواب و الدولة سيناقشان في القاهرة إنشاء قاعدة دستورية مصغرة.

– سيتم تجاوز النقاط الخلافية وترحيلها إلى البرلمان القادم حسب ما صرح “عقيلة صالح”.

– النقاط الخلافية تتمثل في مزدوجي الجنسية والعسكريين المترشحين للانتخابات الرئاسية.

– قد يتم فتح الترشح للانتخابات الرئاسية أمام كل الليبيين بدون استثناء بما في ذلك ترشح سيف الإسلام القذافي.

– منظومة عائلة الدبيبة متجذرة ومتشعبة واستطاعت ان تمنع أي توافق ليبي في سبيل البقاء في السلطة.

#ليبيا_24

2023-01-05 03:00:02

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