المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة: – 96% من الليبيين يرفضون التطب

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة:

– 96% من الليبيين يرفضون التطبيع والاعتراف بـ الكيان الصهيوني “إسرائيل”.

– ليبيا حلت في المرتبة الثانية في رفض الاعتراف بـ “إسرائيل” بعد الجزائر وموريتانيا التي بلغت نسبتها 99%.

– نسبة الرافضين للتطبيع في فلسطين بلغت 95% والأردن 94% والعراق 92% وتونس 90%.

– المؤشر العربي 2022 أُنجز في 14 بلدا عربيا، هي: ليبيا، وموريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية

– المجتمعات العربية لا تزال تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم.

#ليبيا_24

2023-01-05 04:00:00

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