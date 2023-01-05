عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد : – رئيس المجلس عقيلة صالح أدى زيارة إلى تركيا م

عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد :

– رئيس المجلس عقيلة صالح أدى زيارة إلى تركيا مؤخرًا، ومن ثم توجه بعدها إلى مصر.

– هناك لقاء سيجمع بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري.

– نأمل أن يخرج اجتماعهما بنتائج طيبة بشأن القاعدة الدستورية والإسراع باختيار من يتقلدون المناصب السيادية.

– المرحلةتحتاج من عقيلة صالح وخالد المشري إلى تنازلات من أجل رجوع البلاد إلى وضعها الطبيعي.

– اللجان المشتركة بين مجلسي النواب والدولة تجتمع باستمرار لحل النقاط الخلافية لإخراج القاعدة الدستورية إلى حيز الوجود.

#ليبيا_24

2023-01-05 06:00:02

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