المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي:

– نستنكر دعوة بعض الجهات المحلية والدولية في هذا التوقيت إلى مبادرات بعد فوات الأوان، معتبرًا أنها مناكفات سياسية أكثر من كونها جهدًا لأنها خارج توقيتها.

– يوجد مهام مهمة جدًا تسبق القاعدة الدستورية والانتخابات منها المصالحة الوطنية ونزع السلاح من جهات خارجة عن القانون.

– يجب تأمين العملية الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات لتسهيل إجرائها.

– الأجدر بكل مؤسسة سياسية وتنفيذية أن تقوم بدورها المناط بها في إطلاق المصالحة الوطنية الشاملة ونزع السلاح من الميليشيات الخارجة عن القانون ودعم المفوضية العليا للانتخابات وتوفير الأمن والأمان.

– إنجاز الاستحقاقات ستساعد في تيسير الظروف والمناخ لإنجاز العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية وتحقيق رغبة ما يزيد عن مليونين ونصف المليون ناخب.

#ليبيا_24

2023-01-05 10:30:02

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