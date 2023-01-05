نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال علي الحبري : – انقسام المصرف المركزي بالدر

نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال علي الحبري :

– انقسام المصرف المركزي بالدرجة الأولى يرجع إلى الصراع السياسي.

– محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير يميل لطرف معين (حكومة الدبيبة).

– الكبير أوقف عملية توحيد المصرف الذي كان بالاتفاق مع شركة ديلويت، دون توضيح الأسباب، وبدوري أبلغت المجتمع الدولي بذلك.

– تأخر المرتبات مرتبط بالصراع السياسي، وهذا الصراع مستمر إلى حين إصدار مجلس النواب قانون الجدول الموحد للمرتبات.

– إصدار عبدالحميد الدبيبة للقرارات غير جائز إلا في حالة عدم وجود السلطة التشريعية (مجلس النواب).

– قرار البرلمان برفع المرتبات قرار كارثي يؤثر على الاقتصاد.

– يوجود 55 مليار دينار خارج القطاع المصرفي، والنقود خارج المصارف جريمة اقتصادية لعدم الاستفادة منها في التنمية ويسمى نشاط واقتصاد الظل، كما لا يتم دفع ضرائب ورسوم.

– الأموال خارج المصرف ينبغي ألا تتعدى الـ 12.5 %ِ من الناتج المحلي الإجمالي يُضاف إليها 10 % احتياطي طوارئ لتصبح النسبة 22.5 %، ويكون الإجمالي 43 مليارًا، وهناك 12 مليار تلعب في الفاسد والسوق الموازي وهي المتحكمة في هبوط وصعود الدولار وهذا فساد محض وغسيل أموال وسبب مضاربة في السوق.

– لا يوجد في ليبيا سعر فائدة، وهناك انفلات كبير جدًا في مسألة الإنفاق الحكومي.

#ليبيا_24

2023-01-05 11:00:03

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