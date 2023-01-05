عقيلة صالح يُعلن من #القاهرة عن خارطة طريق، وتشكيل حكومة جديدة، بالتوافق مع المش

عقيلة صالح يُعلن من #القاهرة عن خارطة طريق، وتشكيل حكومة جديدة، بالتوافق مع المشري، بخلاف حكومتي الدبيبة وباشاغا.

ــ عقيلة: تشكيل الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وهذا هو الإجراء الصحيح، وهناك توافق ونحن بحاجة لسلطة موحدة لإجراء الانتخابات.

ــ ستكون هناك آلية مثل آلية #جنيف لاختيار سلطة جديدة بالتوافق بين المجلسين.

ــ سنُعلن عن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة خلال اجتماع بين رئيسي مجلسي النواب والدولة داخل #ليبيا لإعلان خارطة طريق جديدة في ليبيا.

ــ المبعوث الأممي سيحضر معنا خلال الأيام المقبلة لإعلان خارطة الطريق الجديدة، التي ستوحد المؤسسات وستحدد آجال الانتخابات.

ــ نسعى لإعداد وثيقة دستورية متكاملة، وليست مجرد مواد دستورية، وهناك شبه إجماع على مشروع الدستور.

ــ الانتخابات هي الهدف لحل الأزمة الليبية، وسنعمل على صياغة القوانين الانتخابية بالتوافق مع مجلس الدولة.

ــ عندما يكون الأمر جاهز من الناحية الأمنية واللوجسيتية ستعلن المفوضية عن موعد الانتخابات، وأتوقع أن يحدث هذا في أقرب الآجال. #ليبيا_برس

2023-01-05 12:30:47

1672921847