الإخواني خالد المشري: سنضع القوانين الانتخابية بالتوافق بين المجلسين، وفي حالة ع

الإخواني خالد المشري: سنضع القوانين الانتخابية بالتوافق بين المجلسين، وفي حالة عدم التوافق سيتم طرحها للاستفتاء عليها.

ــ هذه مرحلة مُتقدمة جدًا تُنهي الكثير من الجدل، ووضعنا العربة على سكة الانتخابات للوصول بأسرع وقت.

ــ نسعى لتذليل كافة الصعوبات أمام إعادة انتخاب سلطة تشريعية جديدة في #ليبيا، وانتخاب رئيس للبلد على أساس دستوري واضح.

ــ الانتخابات بها عدة مراحل وخطوات، ونسعى لإنجاز الخطوة الأولى الهامة فيها وهي الخطوة التشريعية، لكن هناك خطوات أخرى كثيرة خاصة بها.

ــ هناك أمور أخرى تتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات، وتوفير البنية التحتية للانتخابات، ونظافة السجل الانتخابي، وضمان قبول نتائج الانتخابات في ظل الانقسامات الشديدة.

ــ نعمل على خارطة طريق بالتشاور مع عقيلة صالح، سنُعلن عنها في القريب العاجل، بعد التشاور مع البعثة الأممية.

ــ خارطة الطريق ستتعلق بعدة مسارات، وستُحدد فيها مدد واضحة ومهام واضحة، وينبغي أن يكون توافق المجلسين وبمظلة ورعاية أممية. #ليبيا_برس

2023-01-05 13:04:07

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