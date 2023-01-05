رئيس مجلس النواب عقيلة صالح: – وفق الاتفاق السياسي يكون الاتفاق بين مجلسي النو

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح:
– وفق الاتفاق السياسي يكون الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لتشكيل الحكومة وهناك توافق ونحن نحتاج إلى سلطة موحدة لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة الجديدة
– ستكون هناك آلية مثل التي أجريت في جنيف لتشكيل سلطة جديدة في الأيام القادمة بالاتفاق بين المجلسين في منطقة داخل ليبيا
– الانتخابات تتم طبقا للقوانين بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة وتهيئة الظروف وعندما تكون الأمور جاهزة للانتخابات ستكون في أقرب الآجال وهي الهدف لحل الأزمة الليبية.
#ليبيا_24
2023-01-05 12:07:44
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