اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الإس

اتفق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الإسراع بالمسار الدستوري وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، وأكد الجانبان، في بيان مشترك خلال اجتماعهما في القاهرة الخميس بحضور رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي لتقريب وجهات النظر وحل النقاط الخلافية، وجود توافق حول مشروع الوثيقة الدستورية عدا نقطتين سيتم عرضهما على المجلسين لاتخاذ قرار بشأنهما.

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