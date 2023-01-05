المترشح الرئاسي، أسعد زهيو: الليبيون يتطلعون لبناء المستشفيات والمدارس وليس لتوس

المترشح الرئاسي، أسعد زهيو: الليبيون يتطلعون لبناء المستشفيات والمدارس وليس لتوسعة شارع أو رصف طريق.

ــ الليبيون يتطلعون أيضًا لتحسين مستوى الخدمات، وعلاج أزمات شح الوقود ونقص المياه.

ــ تحويل الرواتب للموظفين، وصرف منحة الأسرة والأبناء، حقوق عادية للمواطنين وليست إنجاز كبير.

ــ المواطنون لا يشعرون بإنجازات حكومة الدبيبة، لأنها أقل من تطلعاتهم، وبعيدة عن احتياجاتهم.

ــ الليبيون لا يثقون في حديث الحكومة عن ترشيد الإنفاق، خصوصًا في ظل رصدهم ارتفاع مخصصات بند التنمية، والمبالغة في الإنفاق على بعض الفعاليات التي أقامتها.

ــ مستشفيات دول الجوار توقفت عن تقديم خدماتها لمرضى الأورام الليبيين، بسبب عدم سداد الحكومة تكلفة علاجهم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-05 14:02:32

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