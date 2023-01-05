رئيس مجلس الدولة خالد المشري:

– سنضع القوانين الانتخابية بالتوافق بين المجلسين، وفي حالة عدم التوافق سيتم طرحها للاستفتاء عليها.

– هذه مرحلة مُتقدمة جدًا تُنهي الكثير من الجدل، ووضعنا العربة على سكة الانتخابات للوصول بأسرع وقت.

– نسعى لتذليل كافة الصعوبات أمام إعادة انتخاب سلطة تشريعية جديدة في ليبيا، وانتخاب رئيس للبلد على أساس دستوري واضح.

– الانتخابات بها عدة مراحل وخطوات، ونسعى لإنجاز الخطوة الأولى الهامة فيها وهي الخطوة التشريعية، لكن هناك خطوات أخرى كثيرة خاصة بها.

– هناك أمور أخرى تتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات، وتوفير البنية التحتية للانتخابات، ونظافة السجل الانتخابي، وضمان قبول نتائج الانتخابات في ظل الانقسامات الشديدة.

– نعمل على خارطة طريق بالتشاور مع عقيلة صالح، سنُعلن عنها في القريب العاجل، بعد التشاور مع البعثة الأممية.

– خارطة الطريق ستتعلق بعدة مسارات، وستُحدد فيها مدد واضحة ومهام واضحة، وينبغي أن يكون توافق المجلسين وبمظلة ورعاية أممية.

#ليبيا_24

2023-01-05 14:36:56

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