صور | معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الدبيبة يفتتح ” ملعب منطقة الناصرية ” في #ورشفانة . #ليبيا #المرصد
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