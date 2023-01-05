بالأسماء|| لجنة التواصل السياسي، المنبثقة عن ملتقى #اسطنبول الذي دعا له الإخواني علي الصلابي برعاية #قطر.

ــ الغرض من اللجنة التواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية، بما فيها بعثة الأمم المتحدة وعرض المقترحات والتوصيات التي خرج بها الملتقى، وفق بيان الملتقى.

ــ اللجنة تضم الإخواني علي الصلابي، المترشح الرئاسي محمد المنتصر، المترشح الرئاسي عبد الحكيم بعيو، المترشحة الرئاسية ليلى بن خليفة، المترشح الرئاسي علي زيدان، المترشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر.

ــ اللجنة تضم أيضًا، علي بلعيد نجل بلعيد الشيخي، المُنسق الاجتماعي لقيادة الكرامة، والمُقرب من خليفة حفتر، عضو لجنة الحوار السياسي، عبدالله عثمان، وزير الشهداء بحكومة زيدان علي قدور، قنصل #ليبيا السابق في #دبي إبراهيم الشقف، رئيس الكونجرس التباوي عيسى عبدالمجيد.

ــ اللجنة تضم أيضًا، المبروك بوحليقة، محمد الطويل محمد، مفتاح شنكيل، معين الكيخيا، أحمد حسن، عدنان بوعوبة، عبد السلام المشري، رياض عمران، عادل جبعو، حسين علي حسين، حسين الأنصاري، سليمان امباسي، عبد الحميد الكزة.

ــ اللجنة تضم أيضًا، صالح إبراهيم، منير الغراري، عادل اللافي، إدريس عابد السنوسي، ليلي اسويسي، عبد الباسط امحمد صالح، اسمهان بالعون. #ليبيا_برس

2023-01-05 16:59:06

1672937946