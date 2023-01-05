المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك: – مشروع الوثيقة الدستورية سيعر

المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك:

– مشروع الوثيقة الدستورية سيعرض على المجلسين للتصويت عليها، لكن بعض النقاط لم تفسر، خاصة فيما يتعلق بما إن كان جرى التوافق على كامل المشروع أم لا.

– القاهرة بذلت جهدا كبيرا من أجل التوافق الليبي-الليبي، ونتائج اللقاء تدفع بالوضع الليبي للأمام بعد فترة تعقدت فيها الأوضاع السياسية.

– هناك إشارات إلى خارطة طريق تتضمن سلطة تنفيذية يتفق عليها خلال لجنة حوار جديدة، وحوار شبيه بحوار جنيف” بمشاركة البعثة الأممية، رغم أنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي.

– التوافق بين المجلسين يعد خطوة مهمة وبناءة، خاصة أن الخلاف بينهما كان ضمن نقط تعقيد المشهد، لكن الوضع بات أمام انفراجة مهما بعد التناغم والتوافق بين رئاستي المجلس.

#ليبيا_24

2023-01-05 19:01:11

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