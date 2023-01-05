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كشفت منظمة الهجرة الدولية عن انخفاض أعداد المهاجرين الذين اعترضتهم قوات خفر السو

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

كشفت منظمة الهجرة الدولية عن انخفاض أعداد المهاجرين الذين اعترضتهم قوات خفر السواحل الليبية في البحر المتوسط وأعادتهم إلى ليبيا خلال العام 2022، بنسبة 24% مقارنة بعددهم خلال عام 2021.
وبلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا خلال العام الماضي، 24.684 شخصا، بانخفاض 24% مقارنة بعام 2021، حيث وصل عددهم إلى 32.425 شخصا، وفقا لتحديثات المنظمة الدولية للهجرة الأسبوعية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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