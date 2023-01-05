كشفت منظمة الهجرة الدولية عن انخفاض أعداد المهاجرين الذين اعترضتهم قوات خفر السواحل الليبية في البحر المتوسط وأعادتهم إلى ليبيا خلال العام 2022، بنسبة 24% مقارنة بعددهم خلال عام 2021.
وبلغ عدد المهاجرين الذين تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا خلال العام الماضي، 24.684 شخصا، بانخفاض 24% مقارنة بعام 2021، حيث وصل عددهم إلى 32.425 شخصا، وفقا لتحديثات المنظمة الدولية للهجرة الأسبوعية.
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كشفت منظمة الهجرة الدولية عن انخفاض أعداد المهاجرين الذين اعترضتهم قوات خفر السو
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن انخفاض أعداد المهاجرين الذين اعترضتهم قوات خفر السواحل الليبية في البحر المتوسط وأعادتهم إلى ليبيا خلال العام 2022، بنسبة 24% مقارنة بعددهم خلال عام 2021.
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