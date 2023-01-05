موقع “أتلاير” التركي: عندما تحدث سيف الإسلام في ذكرى الانتخابات لم يرد حفتر أن ي

موقع “أتلاير” التركي: عندما تحدث سيف الإسلام في ذكرى الانتخابات لم يرد حفتر أن يتخلف عن الركب وألقى كلمة دعا فيها إلى فرصة أخيرة للاتفاق.

– سيف الإسلام القذافي ترشح بالفعل للانتخابات الفاشلة ويريد أن يُكرر ذلك في الانتخابات المقبلة.

– سيف الإسلام عاد إلى المشهد قبل أيام ببيان يحذر من عواقب استبعاده من المشاركة في الانتخابات.

– سيف الإسلام استجاب لدعوة رئيس الكونغو الرسمية لمبادرة المصالحة التي يمكن أن تجعل حلم ليبيا الانتخابي حقيقة واقعة.

– يبدأ عام جديد ولم يتم تحديد موعد جديد للانتخابات التي طال انتظارها.

– الخلاف بين شرق ليبيا وغربها يعني أن أي محاولة لانتخابات ليبية ستكون غير واضحة.

– الدبيبة كان من المفترض أن يتنحى عن منصبه قبل أكثر من عام.

– مجلسا النواب والدولة لا زالا مختلفين حول شروط الترشح للرئاسة.

– مجلس الدولة يؤيد منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح فيما يرغب البرلمان بالسماح لأي شخص بالترشح.

– كبار القادة في ليبيا بعد 2011 الآن متورطين في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. #ليبيا_برس

2023-01-05 19:47:39

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