محمد الغرياني أحد ثوار فبراير: معمر القذافي وأبنائه أشرف من أعضاء مجلس النواب، و

محمد الغرياني أحد ثوار فبراير: معمر القذافي وأبنائه أشرف من أعضاء مجلس النواب، ومن كل من في السُلطة، الذين لا يُمثلون الشعب الليبي.

ــ سيف القذافي أرجل من هؤلاء، فإخوته ماتوا في المعركة، ليس مثل البعض الذين يهربون من المعارك.

ــ المعتصم القذافي بطل، مات في الجبهة، ويأتينا أطفال يتولوا السلطة، ويحسبوا أنفسهم فرسان وهم آمري ميليشيات.

ــ يتكلمون عن سيادة الدولة الليبية، وهم يهرولون للخارج، ومعمر القذافي كان يخبط على الطاولات وتعلمنا منه عنجهية الليبي.

ــ أقسم بالله أن هذه الثورة فاشلة وليست بمباركة، لأن الثورة المباركة لا يحدث فيها مثل هذا من قتل واغتصاب وإذلال وسرقة مال عام ومليشيات.

ــ أنتم تبيعون دم أبنائكم وتقولون بعد ذلك ثورة، سلمتم البلاد للأغراب شرقًا وغربًا.

ــ يحسبون أنفسهم لديهم قيمة ويسيرون بالمصفحات، والعالم يراهم بلا قيمة وسيقذفونه كما قذفوا من قبله، وتمتعوا بما سرقتم، فأيامكم معدودة في الزمان.

ــ 127 مليار دينار أنفقتها حكومة الدبيبة من دون شيء بخلاف ما صرف العام الماضي، وما خُفي كان أعظم.

ــ مجلس النواب يأخذ مليار و600 مليون، ماذا فعل ليأخذ هذه الأرقام؟! هؤلاء ليسوا إلا مجموعة من العواجيز المُخرفين، وقليلي الأصل والمروءة.

ــ مجلس النواب أحد أسباب انقسام البلاد ودمار البلاد وتشكيل الحكومات، والناس لا تجد ما تأكله.

ــ عقيلة صالح فاشل وفرّق بين الشرق والجنوب، بعضهم لا يظهر إلا مرة واحدة.

ــ ماذا فعل المجلس الرئاسي كي يحصل على 800 مليون دينار، فالنخبة أقذر ما أنجبت #ليبيا.

ــ من يضع الرؤساء والمسؤولين من هم في الخارج، ومن سيريدون وضعه سيضعونه غصبا عنكم.

ــ 450 مليار دينار أنفقها الأنذال وسرُاق المال العام، الفلوس أنفقوها بالحرام، ولا يوجد منهم أحدًا يريد خدمة البلاد.

ــ ضيعتم الشباب بالقتل والحروب من أجل الحكم وليس لديكم مبدأ بعدما تتعاركوا تتصالحوا حتى تقتسموا الفلوس.

ــ الدبيبة يتحدث لأكثر من عامين من دون أن يجري الانتخابات، البلد سُتفلس والناس جاعت وأنت لا تريد الانتخابات، أم أنك تريد أن تطبق مقولة أحد أنصارك الذي قال تعالوا بعد 40 عامًا تحدثوا معنا عن تسليم الحكم.

ــ فتحي باشاغا أخذ 3 مليار افتتح بها حدائق، فأين ذهب الباقي؟! وهو لا يدفع مرتبات ولا أي شيء.

ــ من يجتمعون في #اسطنبول ماذا يفعلون، هل أحمد معيتيق يريد أن يقنعني أنه شخص وطني يهتم بأمر الدولة.

ــ أي شخص استلم سلطة ولم يخدم البلاد المفترض أن تتم محاكمته.

ــ البلاد بها 3 أو 4 قوة نظامية منهم المشتركة والردع في #طرابلس، والباقين سبب تفشي المخدرات والسلاح والجريمة.

ــ كل هذه الأموال من أجل شخص يُدير ميليشيا يهتم بشعره ويسير من ورائه 7 سيارات، هذه ليست ثورة مباركة التي تجعل هؤلاء في المشهد، والشعب الذي يسكت يستحق ما يحدث فيه.

ــ عجوز عمره 80 عاما يفُرق بين الشرق والغرب ويتحدث عن حقوق #برقة، والآخر يتحدث عن حقوق طرابلس، يحسبهم الناس أنهم قادرين على الحكم وهم أنذل الناس. #ليبيا_برس (مقطع مرئي)

2023-01-05 20:54:08

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