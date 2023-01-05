فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: عقيلة والمشري يبحثان وثيقة دس

فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: عقيلة والمشري يبحثان وثيقة دستورية مصغرة لإجراء الانتخابات وليس مسودة للدستور.
– قد نلجأ لحكومة أخرى أو التعديل على حكومة باشاغا.
– نحن بحاجة لحكومة قادرة على العمل من كل أنحاء #ليبيا.
– لابد من التوافق على حكومة جديدة لإجراء الانتخابات.
– إجراءات حكومة الدبيبة التي عرقلت عمل المفوضية تؤكد عدم إمكانية إشرافها على الانتخابات.
– خارطة الطريق التي تضمنها بيان عقيلة والمشري اليوم تعني زمن إعداد القوانين.
– الخارطة تعني أيضًا إتاحة فرصة للناخب الجديد للتسجيل في الانتخابات وإتاحة الزمن للمفوضية لإعداد البرنامج، وتوحيد المؤسسات.
– النقاط الخلافية تتمثل في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
– هذه النقاط يمكن مناقشتها بشكل أوسع ضمن القوانين الانتخابية التي تطرح داخل البرلمان.
– الحكومة الحالية منتهية الولاية ورئيسها تسبب في عرقلة الانتخابات بترشحه للرئاسة.
– الدبيبة مستفيد من الوضع الأمني والتنفيذي في الغرب.
– متابعة إجراء الانتخابات قد يوكل لحكومة باشاغا أو لترتيبات أخرى بين المجلسين يتفق عليها. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)
2023-01-05 21:36:16
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