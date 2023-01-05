اللجنة التنسيقية لحراك اغضب: – ليبيا وحدة واحدة موحدة أرضا وشعبا ومصيرا وجزء أس

اللجنة التنسيقية لحراك اغضب:

– ليبيا وحدة واحدة موحدة أرضا وشعبا ومصيرا وجزء أساسي من كيان المجتمع الدولي.

– الشعب الليبي هو صاحب الحق الأصيل والشرعي في تقرير مصيره عن طريق الانتخابات لاختيار أدوات الحكم رئاسيا وبرلمانيا بالتزامن ودون وصاية.

– ما يقوم به بعض المسؤولين بالهرولة نحو أطراف أجنبية لاستيراد حلول مشبوهة هو أمر مسئ ومنقصة من قيمة الإرادة الوطنية وكان الأجدر بهم التنازل للحوار داخل الوطن مع الشعب الليبي مصدر شرعيتهم.

– القناة الشرعية الوحيدة للتواصل في ليبيا هي البعثة الأممية للدعم ومقرها الرئيسي قائم داخل ليبيا، وما تسابق الدول المتدخلة في الشأن الليبي إلا صراع مصالح جعل من ليبيا ساحة حرب بأساليب مباشرة وغير مباشرة.

#ليبيا_24





2023-01-05 20:25:03

1672950303