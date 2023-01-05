‏‎#إنفو_المرصد | عقب رفع القوة القاهرة بمجلس الإدارة الجديد .. مؤسسة النفط تنجح في تحقيق إيرادات قياسية لسنة 2022 أُحيلت للمصرف الخارجي ومنه إلى #ليبيا المركزي حسب تقرير الاخير عن ايرادات السنة .