#إنفو_المرصد | عقب رفع القوة القاهرة بمجلس الإدارة الجديد .. مؤسسة النفط تنجح في تحقيق إيرادات قياسية لسنة 2022 أُحيلت للمصرف الخارجي ومنه إلى #ليبيا المركزي حسب تقرير الاخير عن ايرادات السنة .
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ليبيا مباشر
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