البعثة الأممية تُطالب عقيلة والمشري بإطلاق مسار واضح لإجراء الانتخابات في عام 20

البعثة الأممية تُطالب عقيلة والمشري بإطلاق مسار واضح لإجراء الانتخابات في عام 2023.

البعثة: نحث القادة السياسيين في #ليبيا على الإسراع في ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنيًا لإجراء الانتخابات خلال 2023.

– بعد بيان عقيلة والمشري في #القاهرة يجب الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي.

– يجب الاتفاق حول القضايا الخلافية لاستكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات شاملة في إطار زمني محدد.

– على القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم.

– يجب البناء على الاتفاقات السابقة للنواب والدولة لحل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

– الشعب الليبي من حقه اختيار قياداته واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير.

– مستعدون لدعم المبادرات المُخلصة الهادفة لتحقيق توافق وطني يُمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها. #ليبيا_برس

2023-01-05 22:40:35

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