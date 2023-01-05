أمرت النيابة العامة بحبس مدير فرع مصرف الجمهورية بئر الأشهب ومساعده ومسؤول إدارة المراجعة احتياطياً، بتهم تحصيل منافع مادية غير مشروعة بخصم 6 ملايين و350 ألف دينار ترتيباً على قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات ذوي قربى مدير الفرع، وأضاف المكتب أن المتهمين تعمدوا تحصيل نقد أجنبي يعادل مبلغا ماليا قدره 6 ملايين و525 ألف دينار.

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