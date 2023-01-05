عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد يكشف تلقي ويليامز هدايا ورشاوى بملايين الدولارات في حوار #جنيف ويتهم باثيلي بعدم النية في إخراج #ليبيا من الأزمة.

الزغيد: البعثة الأممية تتمنى أن تظل #ليبيا في هذا النفق المظلم لأنها مستفيدة من البقاء في ليبيا ومن العملة الصعبة والهدايا .

– ويليامز تحصلت على الملايين من العملة الصعبة من وجودها في ليبيا.

– ويليامز تحصلت على الكثير من وراء برامجها التي قامت بها في جنيف باختيار حكومة الدبيبة.

– سفراء #أمريكا و #بريطانيا وبعض الدول الخارجية والإقليمية لا يريدون لليبيا أيضًا الخروج من النفق المُظلم.

– هذه البعثة عندما فشلت في #العراق أتوا بها إلى ليبيا وكأن ليبيا حقل تجارب للبعثات.

– يأتون لنا في ليبيا بالفاشلين وباثيلي سيحذو حذو من قبله ولا يستطيع على الإطلاق إخراج ليبيا من النفق المظلم.

– باثيلي يتمنى ألا ينتهي المشهد في ليبيا ونخشى أن يمد يده للهدايا والأموال مثل ويليامز ومن قبلها. #ليبيا_برس (تصريحات تلفزيونية)

2023-01-06 00:04:05

1672963445