عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد : – ستيفاني وليامز تلقت هدايا ورشاوى بملايين الد

عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد :

– ستيفاني وليامز تلقت هدايا ورشاوى بملايين الدولارات في حوار جنيف.

– البعثة الأممية تتمنى أن تظل ليبيا في هذا النفق المظلم لأنها مستفيدة من البقاء في ليبيا ومن العملة الصعبة والهدايا .

– سفراء أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الخارجية والإقليمية لا يريدون لليبيا أيضًا الخروج من النفق المُظلم.

– هذه البعثة عندما فشلت في العراق أتوا بها إلى ليبيا وكأن ليبيا حقل تجارب للبعثات.

– يأتون لنا في ليبيا بالفاشلين وباثيلي سيحذو حذو من قبله ولا يستطيع على الإطلاق إخراج ليبيا من النفق المظلم.

– باثيلي يتمنى ألا ينتهي المشهد في ليبيا ونخشى أن يمد يده للهدايا والأموال مثل ويليامز ومن قبلها.

#ليبيا_24

2023-01-06 00:17:34

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