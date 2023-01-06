أفادت مصادر الحدث باندلاع اشتباكات مسلحة صباح اليوم الجمعة في منطقة المطمر بمدين

أفادت مصادر الحدث باندلاع اشتباكات مسلحة صباح اليوم الجمعة في منطقة المطمر بمدينة العجيلات، بعد أن حاولت مجموعة مسلحة الهجوم على منازل المواطنين بالمنطقة لسرقتها، حيث بدأ على إثر ذلك تبادل اطلاق نار بين المجموعة والمواطنين.

وأكدت المصادر مقتل آمر المجموعة المدعو “عبدالله الشريف” بعد إصابته بثلاث طلقات جراء الاشتباكات في المدينة؛ وتشهد المنطقة منذ فترة اشتباكات متقطعة بين عدد من المجموعات المسلحة أبرزها بالكور و المشرقي.

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