صور | وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة تشارك في افتتاح معرض بيت العرب للأسر المنتجة بـ #القاهرة. #ليبيا #المرصد (المكتب الاعلامي)
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ليبيا مباشر
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