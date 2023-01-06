عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى: إن لم تقبل حكومة الدبيبة بتوافق عقيلة والم

عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى: إن لم تقبل حكومة الدبيبة بتوافق عقيلة والمشري سيكون هناك تغييرات فالليبيين لا يمكن أن يرضوا بهذا الوضع.

– عقيلة والمشري سيرجعون بهذا الاتفاق والنقاط التي توصلوا إليها لإقرارها في المجلسين لتأخذ الصفة الشرعية.

– الاتفاق على وضع قاعدة دستورية وإيجاد حكومة موحدة شيء جيد ويدعو للتفاؤل.

– يجب توحيد المؤسسات السيادية في الدولة الليبية وهذا مطلب كل الليبيين.

– حكومة الدبيبة سلمت المواطن الليبي بوعجيلة مسعود ولم تكلف نفسها بالدفاع عنه.

– في كل الدول الحكومة هي محامي الدفاع عن المواطن وليست من توجه التهم إلى مواطنيها وتتهمهم بالإرهاب والقتل وتصنيع المتفجرات.

– المعرقلين لأي اتفاق سياسي يعلمهم الليبيين جيداً وسيحاسبون على ذلك.

– هناك دول أجنبية وعربية لا تريد الاستقرار لليبيا وهي المعرقلة للمسار السياسي في ليبيا عن طريق أذرعها من العملاء الليبيين. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-06 14:02:09

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