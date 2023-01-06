دعت عضو مجلس النواب سعاد عبد الله، السلطة التنفيذية في ليبيا إلى السعي لترسيم ال

دعت عضو مجلس النواب سعاد عبد الله، السلطة التنفيذية في ليبيا إلى السعي لترسيم الحدود بين ليبيا والجزائر، وذلك بعد شائعات عن اختراق منطقة الحدود في أقصى جنوب غرب ليبيا من الجانب الجزائري لبضعة كيلومترات على مستوى قرية ايسين بالقرب من مدينة غات، مؤكدة أن ترسيم الحدود الليبية مع الدول المجاورة أضحى أمرا ضروريا لتجنب أية مشاكل وإزاحة كل الغموض.

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